Ilgiorno.it - Ultraleggero precipita a Cino, in Valtellina: estratte vive le due persone a bordo

(Sondrio), 28 febbraio 2025 – Incidente aereo, questa mattina verso le 8.30, a, in Bassa: uncon dueto non lontano dalle abitazioni. Adel velivolo, partito dall’aviosuperficie di Alzate Brianza, nel Comasco, si trovavano una donna di 43 anni e un uomo di 58 anni. Appena è scattato l’allarme, si è attivata un'imponente macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenute prontamente le squadre dei Vigili del Fuoco, tra cui una squadra del distaccamento di Morbegno e una squadra specializzata S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) proveniente dal Comando di Sondrio. I Vigili del Fuoco sono riusciti ad estrarre entrambe ledall’aereo, che fortunatamente sono risultate. Uno dei feriti è stato stabilizzato e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Bergamo, mentre l’altro è stato trasferito in una zona più accessibile per poi essere caricato su un’ambulanza e portato in ospedale.