Quicomo.it - Ultraleggero decollato da Alzate Brianza precipita sulle montagne della Valtellina: 2 feriti

Un grave incidente aereo si è verificato questa mattina, 28 febbraio 2025, nel territorio montano di Cino, in provincia di Sondrio. Uncon due persone a bordo,dall’aviosuperficie di, èto per cause ancora da accertare. L’allarme è scattato intorno.