Lanazione.it - Ultimo di Carnevale a Castiglion Fiorentino: festa il 4 marzo

Arezzo, 28 febbraio 2025 –diil 4Trenino, maschere, giocolieri e divertimento a partire dalle 15,30. Grandedi. L'appuntamento è dalle ore 15,30 di martedì 4lungo Corso Italia., maschere, spettacoli e divertimento per bambine e bambini con la Parata Disney, il trenino del “Boscatello” e tanta animazione, poi alle ore 17.00 tutti a Porta Fiorentina per la “Scoriandolata”. Ad organizzare il pomeriggio didedicato ai più giovani creando anche per un'occasione di incontro tra le famiglie il Comune, il Centro Commerciale Naturale e la Pro Loco. A partire dalle ore 15,30, quindi, le bambine e i bambini potranno trascorrere un pomeriggio ditra coriandoli e stelle filanti divertendosi e facendo divertire i loro genitori.