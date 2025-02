Sport.quotidiano.net - Ultimissime. Cavallari titolare. Lollo resta in dubbio. Morosi e Di Paola agiranno sulle fasce

Archiviati i due derby contro Livorno e Poggibonsi, che hanno portato in classifica appena un punto, la Robur ha la necessità di ripartire con la marcia giusta. Ripetendo, magari, il percorso compiuto nel girone di andata, per quanto il successo sulla Sangiovannese fu particolarmente sudato. I bianconeri, al Bertoni, proseguono nella preparazione della trasferta che, ricordiamo, sarà vietata ai tifosi residenti nella provincia di Siena. Il, al momento, è la presenza, nell’elenco dei convocati, di. La certezza l’assenza di Ricchi la cui stagione è terminata, sfortunatamente, con largo anticipo. Rispetto a domenica scorsa, però, sarà in campo, assente al derby del Franchi causa squalifica. Abile e arruolabile, salvo sorprese, tutto il resto dell’organico. Se non ci sono incertezze su quali uomini andranno a comporre il pacchetto arretrato (Giusti in porta, Achy a fianco dicone Di(nella foto)), da vedere a quali uomini si affiderà mister Magrini dalla cintura in su.