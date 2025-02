Anteprima24.it - UILA Campania: “Chiediamo dignità e stabilità per i lavoratori idraulici forestali del Sannio”

Tempo di lettura: 2 minuti“È inaccettabile che, dopo una trattativa così lunga e impegnativa per dareal settore forestale, gli attori principali del comparto non facciano fronte agli impegni assunti. La forestazione rappresenta un elemento fondamentale e di tutela per il nostro territorio ed è necessario che tutti ne comprendano il valore strategico, dando finalmenteaidel comparto”. È quanto afferma in una nota Alfredo Di Rubbo Segretario Regionale.“La regioneha modificato la legge 11, ha inviato la ripartizione dei Fondi agli enti delegati e siglato il percorso per la stabilizzazione nel settore forestale. Oraagli enti delegati deldi non perdere altro tempo e avviare le procedure per la stabilizzazione degli operai, evitando ancora una volta che a pagare i ritardi “burocratici” siano sempre e solo i