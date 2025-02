Impresaitaliana.net - Ue vara un piano d’azione per l’automotive, Anfia: “Siamo increduli e preoccupati”

ritiene che per salvare il settore delin Europa serve unstrategico forteRidisegnare il percorso della transizione da qui al 2035, unstrategico forte con misure essenziali ed urgenti. Questo servirebbe, secondo l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (), per arginare le criticità delin Europa ed in Italia.«Con grande rammarico e stupore riscontriamo l’assenza, nel documento preliminare circolato della Commissione, delle misure ritenute essenziali per il nostro settore e degli interventi urgenti e necessari di cui da mesi discutiamo con la Commissione europea» ha commentato Roberto Vavassori, Presidente di.«E’ incomprensibile, per la nostra filiera, che la Commissione europea non stia andando nella direzione necessaria all’industria, così come indicato dal Rapporto di Mario Draghi nei suoi ripetuti interventi su questo tema – afferma Marco Stella, Presidente del Gruppo Componentie Vice Presidente di CLEPA – Meglio continuare il confronto costruttivo e accogliere finalmente il contenuto minimo per mantenere il settore vitale in Europa.