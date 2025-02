Forlitoday.it - Udito, oltre 8mila esami nel 2024 al Morgagni-Pierantoni: "Diminuzione concausa di un calo cognitivo"

Leggi su Forlitoday.it

Lunedì ricorre la Giornata Mondiale dell'- World Hearing Day, istituita dall'Oms per sottolineare l'importanza e le possibili conseguenze dei problemi uditivi, soprattutto se non riconosciuti, diagnosticati e, quindi, adeguatamente trattati. Un’occasione importante per mettere in risalto.