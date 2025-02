Sololaroma.it - Udinese-Parma, il pronostico: Chivu cerca continuità, gara da Under e non solo

Inizierà questa sera la 27ª giornata di Serie A, con un Fiorentina-Lecce interessante sia per l’Europa che per la salvezza. Poi un sabato 1 marzo decisamente frizzante, prima con l’Atalanta di scena con il Venezia, poi con il big match scudetto tra Napoli ed inter, e infine che il match delle 20:45, alla Bluenergy Arena, con protagoniste. Se dal lato padroni di casa la classifica sorride, diversa una situazione dei ducali che impone un risultato positivo.Che ci fossero dubbi sulla scelta Runjaic l’estate scorsa, un allenatore sconosciuto e al primo salto in uno dei top 5 campionati europei, è inutile nasconderlo, eppure i friulani stanno costruendosi una stagione tranquilla e positiva anche per il gioco espresso. Dopo un lieve periodo di appannamento, sono 10 i punti conquistati dall’nelle ultime 4 partite di campionato (3 vittorie con Venezia, Empoli e Lecce, pareggio con il Napoli), cosa che le ha permesso di balzare al 10° posto con 36 punti.