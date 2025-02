Quotidiano.net - Ucraina, Zelensky da Trump per firmare l’accordo sulle terre rare. Il tycoon: “Molto coraggioso”. Fsb: sventato attentato contro consigliere spirituale di Putin

Roma, 28 febbraio 2025 - Il presidente ucraino Volodymyrè a Washington per incontil presidente degli Stati Uniti Donaldl'accordo sullo sfruttamento delle. Accettando l'intesa con gli Usa il numero uno di Kiev punta a una sorta di garanzia di sicurezza che possa proteggerlo anche nei negoziati di pace con Mosca e nel futuro (infatti non vuole l'nella Nato, ma con l'accordo per leha assicurato: “Con noi lì nessuno farà scherzi”). Fa ben speil cambio di rotta mostrato dal presidente Usa, che dal non volere incont, definito in passato un dittatore, è passato a descriverlo come "" e di avere "grande rispetto, forse influenzato dall'indelcon il premier britannico Starmer. Intanto il primo ministro britannico sta preparando l'indi domenica a Londra dove ha invitato gli alti dirigenti dell', compreso, per discutere una strategia di sostegno a Kiev e in vista del vertice con i dirigenti Nato ed europei sulla difesa del giorno seguente.