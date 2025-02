Lapresse.it - Ucraina, Zelensky alla Casa Bianca da Trump

Leggi su Lapresse.it

“Si è vestito bene”. E’ la battuta con la quale Donald, rivolto anche ai cronisti presenti, ha salutato l’arrivo di Volodymyr. A differenza del consueto outfit in stile militare, il presidente ucraino è parso indossare una sorta di uniforme nera. In precedenza, in attesa del suo ospite, il presidente Usa aveva risposto con il pollice in alto a un cronista che gli aveva chiesto se si aspettasse un buon incontro. Il Presidente Donaldriceve il Presidente dell’Volodymyrincontra senatori Usa, grato a incrollabile sostegno bipartisanPochi minuti prima di entrare, il presidente ucraino Volodymyr, in visita a Washington, ha pubblicato sui social un aggiornamento su un incontro avuto con i senatori statunitensi.