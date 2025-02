Lapresse.it - Ucraina, Trump riceve Starmer: “Fiducioso sulla pace”

Leggi su Lapresse.it

Donaldsul raggiungimento di un accordo diper l’, che andrà però trovato prima di parlare dell’ipotesi dell’invio di peacekeeper. I nuovi elementi sull’il presidente Usa li ha snocciolati in occasione della visita alla Casa Bianca del premier britannico Keir. Un incontro “tremendamente produttivo“, come lo ha definito il tycoon.Sul bilateraleerano puntati i riflettori per una serie di motivi. Giunta pochi giorni dopo la visita di Emmanuel Macron di lunedì, quella diaveva un duplice obiettivo: non solo convincere il tycoon che laindurerà solo se anche Kiev e gli europei siederanno al tavolo dei negoziati con Mosca insieme agli Usa, ma anche spingere per avere garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti, quelle sulle qualinon pare volersi impegnarsi molto.