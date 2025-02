Unlimitednews.it - Ucraina, Trump a Starmer “Lavoriamo duramente per porre fine a guerra”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nel corso della conferenza stampa alla Casa Bianca il primo ministro britannico Keirha applaudito l’impegno del presidente Donaldnelall’invasione russa dell’, ma ha anche sottolineato che “non può essere la pace a premiare l’aggressore”. “La storia deve essere dalla parte del pacificatore, non dell’invasore”, ha dettodopo che i leader hanno tenuto colloqui sullatra Russia eche va avanti da tre anni.ha affermato che i negoziati peral conflitto sono “in fase molto avanzata”Il tycoon ha rivelato di essere sicuro che il presidente russo Vladimir Putin non insisterà per far ricominciare lanel caso in cui si dovesse arrivare a una tregua: “Stiamo lavorandopera questa