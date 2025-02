Ilrestodelcarlino.it - Ucraina, tre anni di guerra. Spunta manifesto pro Russia. Ora l’affissione è un giallo

"LaNON è il mio nemico! I popoli vogliono la pace!": così ilpro-finisce al centro del dibattito politico. Nessuna firma sulemersa proprio nel giorno del terzoversario dell’aggressione russa dell’: "Non spetta all’amministrazione vigilare, attraverso il codice di autodisciplina, su cosa affiggere? – ha chiesto il consigliere Dem Andrea Vecchi – Non mi ha fatto piacere trovarmi davanti quelche dimentica le responsabilità gravissime dellanei confronti dell’e soprattutto non arriva per conto della popolazione, ma delle istituzioni russe". Due slogan di facile comprensione, magari non di così immediata condivisione da parte di tutti, e in mezzo la stretta tra due mani con i colori dell’Italia e della. Il, di dimensioni importanti, è stato affisso il 24 febbraio scorso nel punto di maggiore osservazione della città, ossia appena fuori dalla galleria del Risorgimento (lato centro).