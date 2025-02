Ucraina, Tajani "Momento delicato, servono prudenza e nervi saldi"

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – “E’ undi grande tensione, per questo bisogna tenere i, reagire con grande calma e vedere quale sarà l’evoluzione dopo questo colloquio che certamente non è andato bene”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioa Zapping, su Radio Uno, commentando lo scontro alla Casa Bianca tra i presidenti di Usa eDonald Trump e Volodymyr Zelensky.“Vediamo come si sviluppa la situazione anche della trattativa eventuale che ci dovrà essere tra Stati Uniti, Russia,che ci dovrà essere, così come l’Europa, che deve essere unita e parlare con una voce sola. Il, dobbiamo essere molto prudenti, sono convinto che si risolve sempre la relazione tra Stati Uniti ed Europa,”, ha aggiunto.