Lapresse.it - Ucraina: Medvedev, da Trump schiaffo deciso al maiale ingrato Zelensky

Milano, 28 feb. (LaPresse) – “Per la prima voltaha detto in faccia al clown cocainomane la verità: il regime di Kiev sta giocando con la Terza Guerra Mondiale. E ilha ricevuto unodai proprietari del porcile. Questo è utile. Ma non basta: dobbiamo fermare gli aiuti militari alla macchina nazista”. È quanto scrive in un post sul social X il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry, dopo l’acceso incontro alla Casa Casa Bianca tra il presidente ucraino Volodymyre il suo omologo statunitense Donald