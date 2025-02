It.insideover.com - Ucraina: il Parlamento ci pensa un po’ su e poi vota il sostegno a Zelensky

Leggi su It.insideover.com

Al secondo tentativo, martedì, ilucraino ha confermato all’unanimità ilper il presidente Volodymyr. La risoluzione è statata per respingere al mittente le pressioni della Casa Bianca: Donald Trump aveva definitoun “dittatore” che non vuole farre la sua gente, che non aveva “nessuna possibilità di rielezione”, dato che la sua popolarità era al “4 per cento”. Una bugia, quest’ultima, ma che serviva a Trump per spingere l’verso nuove elezioni come parte di un confuso processo di pace in tre fasi, discusso durante i colloqui tra Russia e Stati Uniti in Arabia Saudita la scorsa settimana.La risoluzione, intitolata “Dichiarazione della Verkhovna Rada dell’sulalla democrazia inin condizioni di aggressione russa”, è stata approvata con 268 voti a favore e 12 astensioni, ribadisce invece che le elezioni non si possono tenere durante lo stato di legge marziale, come ora, e ribadisce ilpieno al mandato di, eletto in “elezioni libere, trasparenti e democratiche.