Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, D’Alema attacca Kallas (Ue): “Una simpatica signora, ma non mi pare adeguata per un compito così impegnativo”

“L’Europa oggi cerca di farsi convocare al tavolo del negoziato per l’anche perché fino a 15 giorni fa la responsabile della politica estera europea dichiarava che la guerra con la Russia bisognava vincerla. È unama non miper un”:Massimodurante un incontro di Italiani europei,ndo Kaja, politica estone e Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nella Commissione europea.“Abbiamo lasciato al presidente americano, in modo discutibile, ildi apcchiare un tavolo nel quale rischiamo di pagare un prezzo in termini di sicurezza per l’Europa e in termini di dignità di un accordo di pace – ha proseguito– Io sono per la pace, però vorrei una pace che non facesse vincere Putin.