Ilrestodelcarlino.it - Uccise Kristina: sconterà 30 anni . L’ex fidanzato portato in carcere

Femminicidio diGallo, la sentenza della Cassazione: rigettato il ricorso presentato da Giuseppe Cappello. Condannato a 30nei primi due gradi di giudizio, si trovava ai domiciliari ma da ieri sera è statoin, alla Dozza.Gallo è stata trovata morta dal fratello nella sua casa di Bologna il 26 marzo del 2019. Aveva 26. La giovane aveva una relazione con il 46enne. Era stata trovata in casa, nuda e con le gambe sotto il letto, dal fratello. Inizialmente la sua morte era stata ritenuta naturale e la Procura aveva chiesto l’archiviazione. Il caso poi era stato riaperto con l’ipotesi di omicidio aggravato dallo stalking dopo l’autopsia (richiesta dalla famiglia), da cui era emerso che poteva essere stata strangolata. L’iter giudiziario. Cappello è stato condannato per l’omicidio in primo e secondo grado.