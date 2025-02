Formiche.net - Tutti gli sguardi di Giorgetti, Meloni e Bernini. Queste le avete viste?

Leggi su Formiche.net

Giornate di incontri istituzionali quelle degli ultimi sette giorni. Giorgiaha incontrato il presidente svedese Ulf Kristeon, Matteo Salvini l’inviato speciale Usa Paolo Zampolli, Edmondo Cirielli l’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, mentre lo storico e saggista Giordano Bruno Guerri ha incontrato Leonardo Di Caprio al Vittoriale da lui diretto.Intanto Pier Ferdinando Casini ha dispensato baciamano alla presentazione del libro di Molinari, mentre Daniela Santanché alla Camera mostrava una delle sue borse. Unaperplessa ha partecipato a un convegno sulla nuova Università, mentre unforse preoccupato ha parlato con i giornalisti alla conferenza stampa post Cdm.le?Elly Schlein al convegno “Lotta alle mafie e alla corruzione al centro della politica” (24/02/2025, Roma, Imagoeconomica) Mara Carfagna e Pier Ferdinando Casini alla presentazione del libro “La nuova guerra contro le democrazie” di Maurizio Molinari (24/02/2025, Roma, Umberto Pizzi) Daniela Santanché alla Camera per la mozione di sfiducia nei suoi confronti (25/02/2025, Roma, Imagoeconomica) Carlo Calenda alla conferenza stampa “Due anni di resistenza in Ucraina” (25/02/2025, Roma, Imagoeconomica) Paola Frassinetti all’Italian investment council 2025 (25/02/2025, Roma, Imagoeconomica) GiorgiaA Palazzo Chigi con il presidente svedese Ulf Kristeon (26/02/2025, Roma, Imagoeconomica) Antonio Tajani al convegno convegno “Salute e innovazione nel Piano Mattei: nuove prospettive educative e transculturali per la cooperazione sanitaria internazionale” (26/02/2025, Roma, Imagoeconomica) Matteo Salvini incontra Paolo Zampolli (26/02/2025, Roma, Imagoeconomica) Galeazzo Bignami alla presentazione del libro “Beppe Niccolai.