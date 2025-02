Ilrestodelcarlino.it - Tutti a caccia di punti. A Recanati sfida delicata

Mentre la squadra prepara sul campo la prossima trasferta di, la dirigenza è stata impegnata in un simpatico amarcord al ristorante Villa Amalia Elis Marchetti di Falconara, in una serata organizzata dal Panathlon Club Ancona del presidente Luca Savoiardi, una serata dal tema "A volte ritornano". Della Ssc Ancona erano presenti il presidente Antonio Recchi e gli eroi del ‘92 ossia l’attuale presidente onorario, Vincenzo Guerini, il mister e allora capitano, Massimo Gadda, e il match analyst allora protagonista indiscusso in difesa, Andrea Bruniera. Nel corso della serata sono stati proiettati alcuni emozionanti video della storica promozione dell’Ancona in serie A e, a seguire, il cerimoniere Daniele Tagliacozzo ha rivolto alcune domande ai protagonisti di allora e di oggi. Presenti alla serata anche il vicesindaco Giovanni Zinni, gli assessori Marco Battino e Daniele Berardinelli, il presidente del Coni Marche, Fabio Luna, il sindaco dì Falconara Stefania Signorini, l’assessore allo sport, Ilenia Orologio, la responsabile di Sport&Salute, Teresa D’Angelo, il governatore Area 5 del Panathlon Club International, Stefano Ripanti, e il vice presidente Figc Marche, Giammario Schippa.