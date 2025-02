Ilrestodelcarlino.it - Tutela dell’oliva ascolana. Scintille sul Consorzio

L’interrogazione al Governo presentata dall’onorevole Mirco Carloni sullateneraDop, ha scatenato un mare di polemiche tra gli industriali, ma anche tra i politici. Già mercoledì sera, all’interno della sede di Confindustria si è tenuta una riunione dei principali produttori e trasformatori di olive all’industriali mondiali. "Da un lato, nel quadro del diritto comunitario – ha dichiarato il presidente Simone Ferraioli – la DOP protegge solo il prodotto (la c.d. oliva teneradel Piceno, coltivata nelle province di Ascoli Piceno, Fermo e Teramo) e non certo la tradizionale ricetta marchigiana (l’oliva ‘all’’), che in quanto tale è e resta patrimonio di tutti, consumatori ed imprese. Ogni pretesa di monopolio del, tesa a vietare l’utilizzo anche di altre varietà di olive (siano esse italiane e comunitarie) si pone in palese violazione della normativa UE e delle sentenze della Corte di Giustizia UE.