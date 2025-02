Bergamonews.it - Tutela delle acque inquinate: 121 controlli e 11mila euro di multe

Bergamo. Continuano idei carabinieri forestali nell’ area pedemontana e nella pianura Bergamasca, concentrati suivolti al rispettonormative inerenti il corretto stoccaggio ed utilizzo degli effluenti da allevamento, o impianti biogas, per finalità agronomiche, tipo la fertilizzazione agraria.Le attività di controllo e sopralluogo sono effettuate in azioni congiunte con militariCompagnie Territoriali Carabinieri e supportate da tecnici Arpa con le previste prescrizioni. Gli accertamenti sono avvenuti grazie alle segnalazioni della cittadinanza, svolti sia durante il giorno che di notte. Nell’ultimo anno sono stati 121 idi cui 10 non conformi, l’8,2%, 13 le sanzioni amministrative elevate per un importo totale di, in un solo caso, il più rilevante, l’illecito spandimento di liquami zootecnici ha avuto anche un risvolto penale con denuncia alla Autorità Giudiziaria del responsabile a conclusione attività d’indagine del Nucleo Investigativo Nipaaf.