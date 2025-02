Turismo invernale 2025 | 82 milioni di italiani scelgono le Alpi e Appennini

Quotidiano.net - Turismo invernale 2025: 8,2 milioni di italiani scelgono le Alpi e Appennini

Il primo trimestre delper ilfa registrare un risultato in linea con le attese: la montagna e la sua neve si sono rivelate mete amate per 8,2di, che hanno scelto o sceglieranno di partire per vacanze tra lee gli. A rilevarlo è il rapporto realizzato da Tecnè per la Federalberghi che calcola un giro di affari complessivo di 5,8 miliardi. L'Italia si conferma la meta preferita: solo il 3.9%, infatti, ha optato per una settimana bianca all'estero. Nel dettaglio 5,9hanno fatto una settimana bianca e, tra questi, 600mila hanno aggiunto anche uno o più fine settimana sulla neve. Sono invece 2,3gliche hanno deciso di optare per località sciistiche solamente per il week end. Nel complesso, nel corso dei primi tre mesi dell'anno, gli arrivi nei luoghi dedicati allo sci saranno 12(compresi coloro che sono andati più volte nel corso della stagione).