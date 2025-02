Quotidiano.net - Turismo di Carnevale in Italia: un giro d'affari da 450 milioni di euro

Leggi su Quotidiano.net

Ildiinha il vento in poppa. Grazie soprattutto alla riscoperta della tradizione. E quest'anno vale oltre 450nel periodo che comprende il fine settimana, il lunedì e il 'martedì grasso', insomma tra il 28 febbraio e il 4 marzo. A rilevarlo una indagine condotta dalla Cna. L'indagine si focalizza in particolare su dieci località portabandiera del'in maschera'no: Venezia, Viareggio, Fano, Ivrea, Putignano, Cento, Acireale, Sappada, Sciacca, Mamoiada. I dati non sono relativi solo ai comuni direttamente interessati da importanti manifestazioni carnascialesche ma riguardano l'intero distretto territoriale, evidenziando una ricaduta positiva a macchia d'olio. Emerge dall'indagine, inoltre, che a trainare ildi, e quindi di un periodo tradizionalmente poco vivace come questo a cavallo tra febbraio e marzo, sono anche gli stranieri.