Ilfattoquotidiano.it - Turchia, dopo l’appello di Ocalan i curdi del Pkk pronti al disarmo. Ma crescono i dubbi sulla contropartita di Erdogan

La delegazione del Partito filo curdo per l’uguaglianza e la democrazia dei popoli (Partito Dem ex Hdp) ha tenuto ieri una conferenza stampa a Istanbul per condividere il messaggio del leader del Pkk Abdullah Öcalan,il terzo incontro negli ultimi 4 mesi tenutisi presso la prigione dell’isola di ?mral?. È qui che il leader curdo è detenuto in isolamento da ventisei anni in seguito alla commutazione del verdetto di condanna a morte in ergastolo.La delegazione includeva Ahmet Türk, Pervin Buldan, S?rr? Süreyya Önder, Tülay Hatimo?ullar?, Tuncer Bak?rhan, Cengiz Çiçek e membri del partito, nonché Faik Özgür Erol.Un gran numero di agenti di polizia era di stanza all’esterno dell’hotel per motivi di sicurezza data la svolta storica che stavano per annunciare. Ovverodi Apo (zio in lingua curda, l’affettuoso soprannome con cui viene da sempre chiamato) ai suoi guerriglieri affinché depongano le armi40 anni di conflitto contro l’esercito e la polizia turchi.