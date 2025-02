Tumori Italia indietro in studi Fase 1

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.08 L'si colloca dietro ad altri Paesi europei per numero didi1 in oncologia, che "rappresentano il 'primo step' per trovare nuovi trattamenti anticancro". E' quanto emerge dalla Conferenza nazionale Aiom (Associazionena di oncologia medica). Da inizio del 2012 alla fine del 2021, sono state 500 le sperimentazioni di questo tipo nel nostro Paese,mentre sono state 960 in Spagna, 873in Francia, 812nel Regno Unito, 597in Germania". "Va affrontata la mancanza di organizzazione e di risorse",sottolinea l'Aiom