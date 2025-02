Tumori Aiom | In 10 anni 500 studi clinici di fase 1 Italia indietro in Europa

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – L'si colloca dietro ad altri importanti Paesi europei per numero didiI in oncologia. Da inizio 2012 a fine 2021, sono state 500 le sperimentazioni di questo tipo nel nostro Paese, mentre nello stesso periodo sono state 960 in Spagna, 873 in Francia, 812 nel Regno Unito e 597 .