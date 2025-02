Justcalcio.com - TS – chi parla di giocatori Juve contro Motta

2025-02-28 14:05:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport:“Lo sfogo del calciatore”Ora, però, è tempo di pensare al presente e alla presunta insoddisfazione di alcunisulla gestione di. “Dobbiamo capire che dobbiamo meritarci tutti i giorni di stare qui dentro e di non pretendere delle cose senza dare”. Sarebbe partito tutto da qui, dalle parole di Thiagonel post-Empoli. È quanto affermato da Massimiliano Nerozzi al Corriere della Sera, che continua scrivendo che il malcontento sarebbe cresciuto fino a sfociare in una confessione da parte di chi, in squadra, non sarebbe affatto contento della sua gestione: “Non lo sopporto, e non sono l’unico”. Queste, secondo il giornalista, sarebbero state le presunte parole riportate da un calciatore ad un amicondo proprio del rapporto con il tecnico.