TS – Cattiverie quotidiane Non chiedo un euro in più

2025-02-28 00:52:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport:Conceicao: “ingiuste su di me”“Questi episodi sono positivi per gli altri e negativi per noi. Il criterio, delle volte falli che non ci sono e altre si fischia troppo. Gli arbitri possono commettere errori, come gli allenatori. Questi episodi hanno un peso grande, non è facile per una squadra che ha bisogno di risultati e serenità. Tutti i giorni si parla della mia situazione qua, non è facile. So cosa voglio e cosa posso fare, vedo tanta gente che parla ma la mia situazione è semplice. Se non servo più, prendo le valigie e vado via senza chiedere unin più. Ho quasi 100 partite in Champions, ho vinto 13 trofei: tutti i giorni si parla di me, ho sentito ancheingiuste”.