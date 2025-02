Trump-Zelensky l’incontro della verità | Tregua con la Russia vicina Ci dica cosa faranno gli Usa per l’Ucraina

Leggi su Open.online

Volodymyrè arrivato alla Casa Bianca per l’atteso incontro bilaterale che dovrebbe portare alla firma dell’accordo tra Usa e Ucraina sulle terre rare. «Si è vestito bene, è elegante», ha detto Donaldaccogliendo il leader ucraino, che indossava una polo e dei pantaloni neri. Difficile marcare il confine, come sempre, tra serio e faceto nell’eloquio del tycoon. Che solo ieri, alla vigilia del, aveva tentato di rimangiarsi i clamorosi insulti inviati (via Truth) la scorsa settimana contro: «Dittatore? Ho detto così? Non ci posso credere!», aveva risposto alla domanda di un cronista a margine del bilaterale con il premier inglese Keir Starmer. Nel faccia a faccia, sul tavolo ci saranno però questioni serissime: quella che più sta a cuore aè il grado d’impegno che gli Stati Uniti manterranno ora e in futuro con Kiev in termini di «garanzie di sicurezza», nel quadro del possibile cessate il fuoco con lae dopo, anche sul lungo periodo.