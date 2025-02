Iltempo.it - Trump-Zelensky, duro scontro nello Studio Ovale, Donald urla: Giochi con III Guerra Mondiale SOTTOT

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Usa, 28 febbraio 2025 “Dovresti esserci grato perché non hai carte in mano, e che non puoi venire qui a Washington e dire "voglio questo, voglio quello". Stai giocando con la vita di milioni di persone, stai giocando con la Terza. O fai un accordo o noi siamo fuori”. Cosìa Zelenky. Jd Vance ha aggiunto: "Pensi che sia rispettoso veniredegli Stati Uniti d'America e attaccare l'amministrazione che sta cercando di impedire la distruzione del tuo Paese?" X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev