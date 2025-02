Secoloditalia.it - Trump-Zelensky, 20 minuti di fuoco, salta la conferenza stampa. E la sinistra in tilt (tanto per cambiare) tira in ballo la Meloni

Leggi su Secoloditalia.it

Trasi consuma una lite senza precedenti: e ladi casa nostra ci sguazza.“strapazza”? Per i soloni dem la colpa non può che essere –per– di Giorgia, è chiaro. Almeno così si deduce visto che, neppure è finito il vertice di Washington che Magi, Picierno e compagnia cantante si mobilitano all’istante per convocare ancora una volta la premier, esortandola a riferire in Parlamento.Ventidi lite accesa alla Casa Bianca annullano i toni di quella che sulle prime era apparsa come una occasione di dialogo possibile ma offrono all’opposizione di casa nostra di sfoderare la solita tiritera. Così, mentre nello Studio Ovale, di fronte ai giornalisti convenuti per lo storico incontro, il punto d’intesa sulla base di un compromesso possibile viene meno: e nel più veemente dei modi.