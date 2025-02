Secoloditalia.it - Trump vede Zelensky: “Mai definito dittatore. Ho grande rispetto per lui, avremo un incontro positivo”

Donald, in vista dell’con il presidente ucraino Volodymyrdi oggi, ha spiegato di avere un “” nei suoi confronti e smentendo così le critiche pubblicate sui social nei giorni scorsi. Alla domanda dell’inviato Bbc che ha chiesto al presidente americano se avesse intenzione di scusarsi per averil suo omologo ucraino un “”,ha risposto: “L’ho detto io? Non ci posso credere”. Successivamente, il tycoon ha parlato con l’emittente britannica del suo colloquio con il primo ministro inglese Keir Starmer con cui ha discusso sulla fine delle ostilità tra Russia e Ucraina, premonendo un “” con il presidente ucraino. Inoltre, secondo The Donald i tentativi per raggiungere la pace “stanno procedendo molto rapidamente”.vicino all’accordo consulle “terre rare”La firma per l’accordo sulle “terre rare” tra Stati uniti e Ucraina dovrebbe arrivare in giornata e il presidenteha sottolineato che l’intesa con Zelenksy rappresenterà una “rete di sicurezza” per l’Ucraina.