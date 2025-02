Ilfattoquotidiano.it - Trump-Vance-Zelensky, ecco la trascrizione dello scontro nello Studio Ovale: “La gente muore”. “Tu irrispettoso, hai mai detto grazie?”. “Giochi con la Terza Guerra mondiale”

Pubblichiamo ladel durissimoverbale andato in scena venerdìtra il presidente degli Stati Uniti Donald, il suo vice JDe il presidente ucraino Volodymyr. Quest’ultimo ha chiesto, prima di firmare l’accordo sulle materie prime critiche, di avere esplicite garanzie di sicurezza per Kiev.lo hanno accusato di irriconoscenza e messo alla porta dopo 20 minuti.(alla domanda di un giornalista se non sia troppo “allineato” con Putin): Se non mi allineassi con entrambi, non ci sarebbe mai un accordo. Vuoi che dica cose terribili su Putin e poi dica: “Ciao Vladimir, come stiamo andando con l’accordo?” Non funziona così. Non sono allineato con Putin, non sono allineato con nessuno, sono allineato con gli Stati Uniti d’America e per il bene del mondo.