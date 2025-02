Ilfattoquotidiano.it - Trump tratta Netanyahu e Putin da amici. Ma conoscerà davvero il presidente russo?

?di Giorgio BorattoVladimircome Benjaminsono stati condannati per crimini di guerra dalla Cpi, la Corte penale internazionale dell’Aja. Però Donaldnon la riconosce e quindicome. Ma le loro politiche sono contro il diritto internazionale e senz’altronon conosce veramente.Vladimirè ilda oltre 25 anni e ha rinnovato il suo mandato modificando la legge costituzionale dei due mandati, assicurandosi il potere fino al 2036; quindi per altri 11 anni. Lui è ritenuto anche il mandante di molti omicidi, in primis della giornalista Anna Politkovskaya e anche del suo rivale politico Alexei Navalny. Vladimirsi è distinto nella feroce repressione in Cecenia e con la chiusura dell’opposizione interna. Il suo obiettivo è far finire l’egemonia mondiale occidentale, specie quella degli Usa e per questo non esita a proclamare guerre.