Ilfattoquotidiano.it - Trump riceve Zelensky: “Tregua vicina ma Kiev deve fare compromessi”. Il leader ucraino: “Donald è con noi”. Ma lui: “No, sono con entrambi”

ha accolto Volodymyralla Casa Bianca per un incontro bilaterale e una conferenza stampa. “Si è vestito bene“, è stata la battuta con la quale il presidente degli Stati Uniti, rivolto ai cronisti, ha salutato l’arrivo del presidente, che invece del consueto outfit in stile militare indossa una sorta di uniforme nera. “Firmeremo un accordo molto equo sui minerali ucraini“, ha detto il tycoon, secondo cui “l’accordo sullain Ucraina è ragionevolmente vicino“. “Ho capito quello che l’Europa è pronta a, voglio chiedere” acosa gli Stati Unitidisposti a, le parole di, che i base ai virgolettati riportati dalle agenzie di stampa ha aggiunto: “Putin è un killer, non voglio” e “è dalla nostra parte. Insieme, possiamo fermare Putin”.