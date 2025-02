Lettera43.it - Trump riceve Zelensky: «Accordo sul cessate il fuoco vicino, io sono arbitro tra Russia e Ucraina»

Donaldha ricevuto Volodymyralla Casa Bianca. L’incontro, di cui lo stesso presidente degli Stati Uniti aveva già parlato alcuni giorni prima, è servito a firmare l’intesa sulle terre rare, come hanno ammesso i due leader. Prima del confronto nella Sala Ovale, c’è stato spazio anche per un siparietto tra i due conad accoglieree a dichiarare: «Si è vestito bene, è elegante». L’ucraino indossava pantaloni neri e una polo. Ma il clima tra i due non è stato sereno e nella Sala Ovale la tensione è salita quando il presidente degli Stati Uniti ha accusatodi giocare «con la Terza guerra mondiale» e di «mettersi in una pessima posizione». Poi ha aggiunto che senzagli Stati Uniti si «tireranno fuori».“All dressed up today” https://t.co/gEuLhxqvfu— Elon Musk (@elonmusk) February 28, 2025L’aut aut di: «con noi o sei solo»ha poi detto al leader dell’: «O fai uno noi ci tiriamo fuori, e se noi usciamo te la dovrai vedere da solo.