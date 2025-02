Lanotiziagiornale.it - Trump raddoppia i dazi contro le merci importate da Pechino e scatena la furia di Xi Jinping

Dopo l’annuncio del presidente degli Stati Uniti, Donald, di un raddoppio al 20% deiimposti sullecinesi, motivato dal mancato contenimento del traffico di oppioidi verso gli USA, non si è fatta attendere la risposta di Xi.Secondo quanto affermato dal portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, le tasse imposte dal tycoon rappresentano uno strumento di “ricatto”.“Gli Stati Uniti usano ancora una volta la questione del fentanyl come pretesto per minacciare di imporre tariffe aggiuntive sui prodotti cinesi destinati agli USA. La Cina esprime forte insoddisfazione e si oppone fermamente, dichiarando che adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare i propri legittimi interessi”, ha affermato Lin Jian in conferenza stampa.ledaladi XiIl portavoce ha poi aggiunto che la Cina è uno dei Paesi con le politiche antidroga più rigorose al mondo e con la loro attuazione più completa, mentre il fentanyl “è un problema degli Stati Uniti e, in uno spirito umanitario, la Cina ha fornito supporto a Washington per affrontare questa questione”.