Trump l’irridente

non finisce mai di stupire. Ora dice che l’Unione europea è stata creata per “truffare gli americani”. Ma fin dove vuole arrivare?Laura Bonettivia emailGentile lettrice, per essere esatti The Donald ha usato una parola forte che i nostri giornali hanno tradotto con “truffare” o “fregare”. Ha detto: “L’Ue è stata creata per fotterci” (to screwus). A parte tale dettaglio, è indubbio che siamo a un caso unico nella storia: un Presidente che in barba a ogni convenzione politica, diplomatica e verbale si abbandona a un linguaggio irrispettoso e irridente. Pochi giorni fa, quando Macron è andato a Washington atteggiandosi a portavoce dell’Europa,lo ha pubblicamente lodato, “È simpatico, è un ragazzo sveglio”, per poi demolirlo subito dopo: “Emmanuel mi piace molto, solo che una volta che ero a Parigi andammo a visitare la Torre Eiffel e mi disse delle cose in francese che non capii.