Trump e Zelensky finisco l'incontro alzando la voce, salta accordo sulle risorse minerarie

Doveva essere un incontro decisivo, ma si è trasformato in uno scontro acceso davanti alle telecamere. Donalde Volodymyrsi sono confrontati a Washington, allo Studio Ovale della Casa Bianca, e i toni si sono alzati in modo inaspettato e senza precedenti per i due leader. L’, che avrebbe dovuto permettere la cessione delleucraine agli Stati Uniti in cambio di sostegno militare, èto. Uno scenario, questo, che porta l’alleanza tra Stati Uniti e Ucraina oltre il punto di crisi.Il confronto è iniziato già teso, ma si è acceso su tutta la linea, conche ha accusatodi essere un ingrato e di “giocare con la vita di milioni di persone”. La situazione è degenerata in diretta televisiva, davanti ai giornalisti, in un crescendo di toni duri e accuse reciproche.