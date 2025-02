Linkiesta.it - Trump e Vance attaccano Zelensky di fronte alle telecamere

Leggi su Linkiesta.it

«Non siete in una buona posizione in questo momento». «Stai giocando con la Terza guerra mondiale». «O accetti un accordo o noi ci tiriamo indietro». Donaldha fatto di tutto per attaccare e criticare Volodymyrdurante il loro incontro diplomatico alla Casa Bianca. Spggiato dal suo vice J.D., il presidente americano si è comportato da bullo davantidello Studio Ovale, ha alzato la voce, ha minacciato una rottura netta tra Stati Uniti e Ucraina, di fatto si è schierato dalla parte della Russia e ha avuto la faccia di bronzo di dirlo in faccia al presidente ucraino.ha incalzatoaccusandolo di non essere abbastanza grato agli Stati Uniti per il sostegno dato in questi anni.Y: Putin broke the ceasefire. What kind of diplomacy, JD, are you speaking about?: I think it's disrespectful to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media pic.