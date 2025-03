Trump ci ripensa e elogia Zelensky prima del vertice alla Casa Bianca

Leggi su Essere-informati.it

delIl presidente degli Stati Uniti, Donald, ha dichiarato di avere "molto rispetto" per il presidente ucraino Volodymyrvigilia del loro incontro. Interrogato dBBC sulla possibilità di scusarsi per aver recentemente definitoun "dittatore",ha affermato di non poter credere di averlo detto. Ha anche lodato il leader ucraino definendolo "molto coraggioso".Le dichiarazioni sono arrivate dopo un colloquio trae il primo ministro britannico Sir Keir Starmer, focalizzato sulla fine della guerra tra Ucraina e Russia.Verso un incontro positivoha previsto un "ottimo incontro" convenerdì, sottolineando che gli sforzi per raggiungere la pace in Ucraina stanno "procedendo rapidamente".