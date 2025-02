Unlimitednews.it - Trump attacca Zelensky alla Casa Bianca “Stai scommettendo sulla terza guerra mondiale” VIDEO

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Momenti di tensione all’interno dello Studio Ovale durante l’incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald, e il leader ucrainoVolodymyr. Il vicepresidente JD Vance ha detto che è “irrispettoso da parte dientrare nello Studio Ovale, litigando di fronte ai media americani”. Poi ha continuato dicendo chefa un tour promozionale. Anche il presidentea voce alta ha avvertito: “Non sei proprio in una buona posizione in questo momento,giocando d’azzardo con la. I vostri soldati sono a corto, allora ci state dicendo che non volete un cessate il fuoco”.“Stiamo dialogando per un accordo giusto, non vediamo l’ora di entrare nel vivo e continuare a lavorare e a cercare alcune terre rare.