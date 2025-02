Liberoquotidiano.it - Trump attacca Zelensky alla Casa Bianca “Non sei pronto per la pace”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Scontro allo Studio Ovale tra il presidente degli Stati Uniti, Donald, e quello ucraino Volodymyr, durante il faccia a faccia che avrebbe dovuto sancire l'intesa sulle terre rare.Davanti ai giornalisti i due leader hanno battibeccato sulle responsabilità della guerra, ehato così: “Non sei proprio in una buona posizione in questo momento, stai giocando d'azzardo con la Terza Guerra Mondiale. I vostri soldati sono a corto, allora ci state dicendo che non volete un cessate il fuoco”.“Stiamo dialogando per un accordo giusto, non vediamo l'ora di entrare nel vivo e continuare a lavorare e a cercare alcune terre rare. Ma questo significa che ci saremo, ed è un grande impegno da parte degli Stati Uniti. Apprezziamo molto lavorare con voi, e continueremo a farlo.