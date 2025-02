Ilfattoquotidiano.it - Trovati 31 bambini segregati in casa in Bosnia: arrestate 8 persone per traffico di minori

La poliziaca ha scoperto 31, di età compresa tra pochi mesi e 12 anni, in unasituata nel distretto autonomo di Br?ko, nel nord-est del Paese. Ottosono statecon accuse che vanno dalla tratta di esseri umani aldie abuso su. Secondo i media locali, tra gli arrestati figurano Zahida Djogo, proprietaria dell’abitazione, e Viktorija Viki Popovic, una donna che sembrava occuparsi dei.Popovic, nata a Roma ma residente tra Banja Luka e Br?ko, potrebbe aver avuto un ruolo nella gestione deiall’interno della. Alcuni deierano in possesso di passaporti croati, sebbene la polizia abbia precisato che nessuno di loro risulta segnalato come scomparso in Croazia. Tuttavia, le autorità sospettano che i documenti possano essere falsi e stanno conducendo verifiche approfondite.