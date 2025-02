Ilgiorno.it - Triennale, il Cda conferma Boeri: "Piena fiducia"

Stefanoresiste, e incassa il pieno sostegno del Consiglio di amministrazione della Fondazionedi Milano che ieri, dopo una riunione, ha espresso "" nei confronti del presidente, l’archistar indagato per il “caso Beic“. L’interdizione per un anno dal partecipare a concorsi di architettura come commissario o come concorrente, stabilita nei giorni scorsi dal gip, non rappresenta un elemento di "incompatibilità con la carica di presidente" e non è stata riscontrata, secondo il Cda, "alcuna violazione del codice etico dell’istituzione".assume, inoltre, anche la funzione di commissario generale della 24esima Esposizione Internazionale diMilano Inequalities, che si terrà dal 13 maggio al 9 novembre. Un progetto collettivo che riunisce mostre, installazioni e progetti speciali internazionali, in cui "per la prima volta sono stati direttamente coinvolti i cinque principali atenei milanesi: Bicocca, Bocconi, Cattolica, Politecnico di Milano e Statale".