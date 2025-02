Ilgiorno.it - Trezzo, chiuso il cerchio. Operazione anti-spaccio. Droga a domicilio in bici: preso l’ultimo “rider“

dellain azione al’anno scorso, il 37enne albanese, sfuggito alla cattura si era nascosto in Germania. Ma ora, un ordine di arresto europeo l’ha rimesso davalle proprie responsabilità. Si chiude ildell’che a giugno aveva portato in carcere altre 9 persone: consegnavano la "roba" aincletta. Le indagini sono state coordinate dalla Direzione distrettualemafia di Milano. Alla banda furono sequestrati tre conti per 150mila euro, un appartamento di 120 metri comprato all’asta in città con i soldi del traffico di stupefacenti e altri 45mila euro in conttrovati durante l’. Obiettivo, il quartier generale della "ditta", in via Santa Caterina, nell’appartamento dei fratelli che comandavano l’organizzazione, otto albanesi e un italiano.