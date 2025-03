Dailymilan.it - Trento Live Fest 2025: da Lucio Corsi a Geolier fino a Rose Villain e Tananai

Tutto pronto per la prima edizione del: daUna signora prima edizione del, ilival musicale che si terrà venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 giugno, e giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 luglio, all’interno della Trentino Music Arena (Via di S. Vincenzo,).Una signora prima edizione. con deI signor concerti con Diodato,e La Rappresentante di Lista che si aggiungono alla lineup di questoival che unisce musica e territorio, preannunciandosi come un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dei viaggi.Ma chi sono i protagonisti annunciati ad oggi del? Tenetevi forte: Alessandra Amoroso, ComaCose, Diodato (nuovo annuncio), Fabri Fibra,, La Rappresentante di Lista (nuovo annuncio),(nuovo annuncio),, and more TBA.