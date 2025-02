Lanazione.it - Treni: rallentamenti sull'Alta Velocità Roma-Firenze, ritardi fino a 60 minuti: tempo reale

, 28 febbraio 2025 – Mattinata di disagia linea dell’. Il rallentamento del traffico ferroviario è dovuto, come comunica Rfi in una nota, “a verifichea linea nei pressi di Chiusi”. Sarà un’estate difficile per chi viaggia in treno. Lavori in vistae linee Congestionia linea ferroviaria Ipossono registrare undi percorrenza aumentatoa 60ed essere instradatia linea convenzionale tra Orvieto e Chiusi. Il rallentamento è segnalato a partire dalle 8,45. Sul posto stanno lavorando i tecnici di Rfi.in, clicca qui Ripresa della circolazione e variazioni al percorso La circolazione ferroviaria, dopo verifichea linea, è tornata in graduale ripresa dopo le 9,30. I, alcuni dei quali sono stati instradatia linea convenzionale tra Orvieto e Chiusi, hanno registrato maggiori tempi di percorrenzaa 40, eccetto i seguenti con undi viaggio superiore a 60: FR 9516 Salerno (5:50) - Torino Porta Nuova (13:00) FR 9301 Mantova (6:00) -Termini (9:45) FR 9616 Napoli Centrale (6:55) - Milano Centrale (11:35) Il treno FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) - Napoli Centrale (12:38) oggi non ferma aTermini.