Ilgiorno.it - Treni, protesta davanti alla Regione. Flash mob del comitato “In Orario“

Oggi a Sondrio ci sarà l’ultima raccolta firme (3.500 finora) contro i disservizi del sistema ferroviario e poi la petizione sarà portata in. Ilin, infatti, è pronto a consegnare a Palazzo Lombardia le firme raccolte per chiederedi prendersi le sue responsabilità riguardo ai continui disservizi che, pendolari e fruitori in generale del servizio ferroviario, devono affrontare con cadenza assai preoccupante. "E così dopo tre mesi di iniziativa siamo al momento della consegna delle firme in. Lo faremo martedì alle 11 nella forma di unmobal palazzo della, con il sostegno delle forze di opposizione (PD, M5S, Avs, Rifondazione comunista), dei comitati pendolari della Lombardia, della Cgil e di chi vorrà unirsi a noi. La battaglia suinon si ferma qui, ma proseguirà nei prossimi mesi, mesi che non si annunciano facili per gli utenti".